冬盟》日職西軍教頭 郭李建夫老搭檔

日職東軍內野手安田尚憲（右）。（記者羅志朋攝）

星知彌（右）。（記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專題報導

和過去兩屆冬盟相同，今年日職依然派東、西軍兩隊來台，集結日職10支球隊年輕潛力球員，僅廣島和日本火腿未派員參賽。

關川浩一今年為軟銀三軍監督，明年升任一軍打擊教練，冬盟他擔任日職西軍監督，他透露，上一次來台是35年前青少棒時期，當時在台北、台中比賽，被美和打得很慘，二度來台覺得台灣很熱鬧，多了很多大樓，「看了嚇一大跳」。

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捕手出身的關川，過去在阪神曾與旅日投手郭李建夫當隊友，兩人投捕搭檔5年，他表示，知道棒球在台灣是國球，很期待這次帶隊來台比賽，會讓選手公平下場比賽，希望他們不要害怕失敗。

日職東軍監督高田誠則說，過去不少選手來打冬盟，返回日職都能有好成績，希望這次來的選手也能有所收穫，把冬盟當作重要舞台，也學習不一樣的棒球文化，進而啟發、改變想法，更了解自己。

U23世界盃MVP 安田尚憲出賽

日職東、西軍有不少潛力好手參賽，包括今年U23世界盃MVP羅德內野手安田尚憲、養樂多新銳投手星知彌，歐力士兩名右投榊原翼、K-鈴木，今年在二軍防禦率分別為2.28、2.85，未來性備受看好。