冬盟》末代警察廳 韓職教頭想轉「台」

金泰君。（記者羅志朋攝）

金範洙。（記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專題報導

以警察廳為主體的韓職聯隊，今年第5度征戰冬盟，因國家政策關係，目前警察廳已不招收新成員，明年可能走入歷史，韓聯兼警察廳教頭柳承安5度帶隊來台打冬盟，很喜歡台灣，他笑說，「以後我可以來台灣職棒當總教練嗎？」

南韓軍人棒球隊原本只有尚武，2005年開放警察廳招收職棒球員，教練、選手薪資和相關開銷都由韓職支付，1年約15億韓元（約台幣4100萬元）。柳承安認為，警察廳若解散，職棒選手需當18個月大頭兵，等於有2個球季空窗期，對韓職和選手影響甚鉅。

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過去警察廳和尚武曾組韓職聯隊打冬盟，柳承安表示，明年應該還是會派隊打冬盟，中職和韓職關係很好，應該會持續交流。

今年韓職聯隊最大球員就屬韓火鷹23歲左投金範洙和去年經典賽南韓捕手金泰君，其中金範洙最快球速逼近150公里，季後賽登板4場投3.1局飆3K、無失分，韓職生涯以中繼為主，冬盟期間柳承安計畫安排他丟5、6場先發，未來培養成先發投手。

王牌金範洙 磨變速球

金範洙表示，他以速球和滑球為主，變速球投得不好，這次冬盟想要磨練變速球，為未來先發做準備。今年王維中曾多次對戰韓火，金範洙說，「我對台灣球員不是很清楚，看到王維中投球，發現原來台灣也有這樣的左投。」