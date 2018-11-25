本季首度飆雙十 「豪」難止鷹10連敗

林書豪（右）昨攻下全場最高19分，老鷹仍苦吞10連敗。（美聯社）

7度全隊最高分 全輸球

〔記者卓佳萍／綜合報導〕背負9連敗的老鷹隊感恩節休兵一日過後，昨面對同樣陷連敗的塞爾提克，原本想力圖振作，但首節就被對方轟進45分，拖著雙位數落後苦追，替補的林書豪攻下全場最高19分、傳出10助攻，本季首度繳出雙十，但老鷹終場仍以96：114不敵對手，慘吞10連敗。

塞爾提克一開賽就壓著老鷹喘不過氣，只好讓林書豪提前上班，他上場30分鐘，全場10投6中，攻下全隊最高19分，傳出10助攻、3抄截，打法無私，只可惜團隊防守不理想，綠衫軍團隊命中率46.2%，團隊助攻數達31次。這是林書豪本季第7次貢獻全隊最高分，但皆未能嚐到勝利滋味。

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老鷹隊教練皮爾斯昨盛讚林書豪，以及攻下生涯新高14分的後衛班貝瑞，他表示，球隊正在尋找正面力量，未來要仰賴這兩名球員，「他們兩個是我所期待的。」老鷹全力栽培的先發控衛楊恩，上陣近20分鐘，7投中2得5分、3失誤。

總教練稱讚豪表現

回到主場的老鷹昨向球隊英雄卡特的2萬5千分里程碑致敬，巨型螢幕播放卡特北卡大學教練威廉斯、前隊友諾威斯基祝福影片，只是41歲卡特昨上場10分鐘，3投盡墨，沒有得分進帳。

綠衫軍終止三連敗，球星厄文拿下13分，被問及是否想效法卡特，26歲的他馬上回絕：「不會，我應該會在30到35歲之間退休。」