桑尼挺住、郭昭男竄出 裕隆險勝璞園

郭昭男本季受到裕隆新主帥李啟億重用。（記者林正堃攝）

裕隆桑尼忍著腳踝傷勢，攻下30分、11籃板。（記者林正堃攝）

首節扭傷 桑尼仍飆30分

〔記者廖聿偉／桃園報導〕裕隆巴勒斯坦籍外援桑尼昨再度發威，首節扭傷腳踝仍靠意志力苦撐，攻下全場最高30分和11籃板，率隊83：79擊敗璞園。桑尼表示，「當專注力在球場上，就能暫時忘記疼痛感；只要能贏球，我每一場都不會放過。」

裕隆郭昭男沉潛多年，本季總算熬出頭，打出生涯代表作。郭昭男第13季加盟SBL後，一直未在球隊輪替陣容中，前兩個球季加總只打了5場，場均不到4分鐘。上季雖出賽13場，但多在勝負底定的消化時間上陣，場均也只打了5分鐘，留下2.5分、0.5籃板的成績單。

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李總新官上任 郭破繭而出

本季新任主帥李啟億接任，郭昭男獲得重用，場均上場時間飆升至15分鐘，此戰攻下生涯新高8分，外加6籃板。李總表示，休季期間球隊打了很多盃賽，發現郭昭男進步很多。他的身體素質和運動能力本來就出色，本季球技進化，總算破繭而出。郭昭男表示，前幾季苦無表現機會，內心很挫折，但經歷前三個球季的洗禮，更明白自己在場上的定位，心態也更健全，不會患得患失、大起大落。

「男模」呂政儒很賞識郭昭男，場內外都給予很多指導。郭昭男透露，「學長（呂政儒）會找我PK投籃，輸了要請客，能跟國家隊射手較量，讓我進步神速。平常他還會約我一起早起練球，傳授技巧和觀念，讓我受益良多。」

璞園吳家駿新人年受到重用，全勤出賽30場，場均上陣達20分鐘，還入選瓊斯盃台灣白隊國手。但籃球之路並非他預期般一帆風順，上季在璞園彭俊諺、陳堅恩和陳世杰組成堅強的後衛群，吳家駿完全沒有表現機會，整季只出賽7場。

本季吳家駿重新出發，連兩天得分上雙，昨攻下本土球員最多的17分，追平生涯單場最高得分。吳家駿表示，「有出手機會會很果決，不會猶豫。但沒有幫助球隊贏球，得再多分都高興不起來。」

吳家駿將蛻變成長歸功於簡浩的砥礪，他表示，「簡浩私底下都會用言語激勵我，例如練習時投不進，他就會嗆我，不準就不要再投了；但在比賽時，他會反過來鼓勵我，給我很多信心。」

璞園吳家駿（右）繳出17分，追平個人單場最高。（記者林正堃攝）