冬令進「捕」 許一個莫里納夢

■記者羅志朋／專題報導

今年冬盟中職聯隊捕手陣容華麗，包括戴培峰、高宇杰、廖健富攻守都有一定水準，未來他們有機會躍居所屬球隊主戰捕手地位；至於張閔勛則力求克服困境、勇敢再戰。

戴培峰。（記者羅志朋攝）

戴培峰

【戴培峰 挑戰日韓快腿】

今年選秀富邦悍將第一輪第一順位選進戴培峰，簽約金高達560萬元，堪稱「重金狀元」，對於冬盟展望，他表示，捕手守備沒有很穩定，希望能趁冬盟期間加強。

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「我滿想打冬盟的，U18亞青賽後就沒正式比賽了。」戴培峰說，冬盟有日、韓球隊參賽，教練告訴他把這比賽當國際賽打，「日、韓跑者速度快，可以考驗我的阻殺能力，如何領導學長投球也是我想學習的。」

冬盟中職聯隊總教練林振賢表示，戴培峰雖不到19歲，但昨首戰先發表現相當成熟，攻守俱佳，是中職未來新希望。

高宇杰是戴培峰平鎮青棒大三屆學長，兩人蹲捕功力都很出色。戴培峰表示，雖沒跟高宇杰同隊過，但常看學長比賽，蹲捕看了很舒服，攻守各方面都相當好，希望能多學習學長優點。

高宇杰（右一）。（記者羅志朋攝）

高宇杰

【高宇杰 主戰野心勃勃】

今年選秀中信兄弟以第2輪指名，選進身材高大的捕手高宇杰，他對自己守備很有信心，冬盟盼加強打擊，只要冬盟和春訓有好表現，明年球季就有機會扛主戰捕手重任。

高宇杰國手資歷豐富，曾打過兩屆U23世界盃，今年投入二軍賽事，再打冬盟，行程滿檔，他表示，進職棒感覺大家實力平均，競爭力很夠，他抱著不服輸的心態打職棒。

高宇杰平鎮高中畢業後，選擇到國體大就讀，升大四決定挑戰職棒。對於高中學弟戴培峰，高宇杰認為，和他大一時期相比，戴培峰各方面都很成熟，比同期的他還要好，非常有未來性。

廖健富。（記者羅志朋攝）

廖健富

【廖健富 崇尚大王精神】

今年Lamigo桃猿封王旅遊選擇12月初去美西，不過廖健富自願打冬盟強化自己，放棄國外旅遊，他看得很淡，「以後機會還是有。」

今年季末廖健富因傷錯過挑戰新人王和打擊王的機會，再次征戰冬盟，他希望加強守備，不過目前右手傷還沒痊癒，蹲捕有些吃力，在允許情況下他想多蹲幾場。

桃猿隊友王柏融明年可望挑戰日本職棒，廖健富說，從王柏融身上看到很多優點，除了打擊很好，最重要的是態度和拚勁，「他打擊力道比我好，面對投手適應力很快，不只是我，很多中職球員都把他當目標，希望未來挑戰國外職棒。」

張閔勛。（記者羅志朋攝）

張閔勛

【張閔勛 捕手魂一直在】

2016年中職選秀桃猿以第一輪指名、460萬元簽約金，網羅業餘大物捕手張閔勛，然而他成長幅度不如預期，至今在一軍僅出賽28場、打擊率1成48，冬盟應該沒有蹲捕機會，轉戰外野。

張閔勛曾打過1次冬盟，2015年他在台灣培訓隊蹲捕13場，對方發動14次盜壘僅抓到1次，生涯一軍蹲捕23場，對手12盜全數成功，二軍蹲捕40場，對手發動41次盜壘僅抓到3次，阻殺率不到1成，「防盜系統」完全失靈。

張閔勛表示，冬盟陣中其他4名捕手太厲害了，他應該只有守外野的份，即使如此，他仍沒放棄練捕手，明年球季以捕手還是外野手為主，就看教練團安排。