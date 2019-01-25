歷經3季「肩」熬 羅錦龍決勝每一球

獅隊羅錦龍受肩傷所苦，近3季一軍成績幾乎空白，他今年希望能置之死地而後生。（記者黃志源攝）

「置之死地而後生」

〔記者羅志朋／台南報導〕「今年要背水一戰，置之死地而後生。」統一獅33歲投手羅錦龍近年飽受肩傷所苦，幾成一軍絕緣體，今年徹底覺悟，他表示，現在每投一球都可能是職業生涯最後一球。

2015年羅錦龍右肩動刀，堪稱投手絕症，歷經漫長復健重返投手丘。但2015至18年期間，只在2017年上一軍投一場，其他時間都在二軍比賽，右肩狀況時好時壞，無法重拾2013年單季10勝身手。去年球季結束他婉拒球團安排轉職教練，希望繼續維持選手身分。

請繼續往下閱讀...

「右肩狀況比過去兩年好多了。」羅錦龍說，之前肩膀狀況好壞不一，可能今天投球感覺超順，明天又不舒服，現在肩膀穩定性好很多，春訓已進牛棚練投3次，沒有不適的感覺。

過去休季期間羅錦龍重量訓練都會做很重，隨著年紀漸長，現在重訓選擇壓輕一點，著重小肌肉和耐力訓練，今年定位先發和長中繼，他認為這兩個角色過去旅美時期都扮演過，問題不大。

看建仔影片 心有戚戚焉

日前羅錦龍去看王建民紀錄片《後勁》，克服肩傷尋求復出的奮鬥歷程，和自身如出一轍，心有戚戚焉，邊看邊流下男兒淚，他說，「王建民的態度和精神值得學習，我們只差在後來他重回大聯盟，我沒上去過。」

右肩狀況回穩，羅錦龍更有自信迎接新球季，他說，「經過這麼多困難，我已經沒有什麼可以怕了，心態想法很重要，接下來每一場都有可能是我最後一場，就放手去拚。」

《後勁：王建民》記錄了建仔傷後重新出發的歷程，羅錦龍看了很有感觸。（資料照，牽猴子整合行銷提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/