看綱捕卸甲 潘威倫珍惜投球歲月

獅隊潘威倫（左）非常珍惜現在當球員的日子。右為羅錦龍。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕「嘟嘟」潘威倫3月將滿37歲，看到老搭檔高志綱退休，內心感觸良多，他說，「還能投球是最好的，現在很珍惜當球員的日子。」

去年春訓嘟嘟因練球不慎傷了右小腿，整季只在一軍出賽一場，這是他生涯最失落的一刻。他表示，去年身體狀況很好，但受傷後需重新調整，今年春訓身體感覺沒那麼好，隨著年紀漸長，恢復能力也不同，還需時間調整。

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嘟嘟奮戰16季，前8年單季都奪兩位數勝投，後8年最多僅7勝，去年勝投數掛零更是生涯頭一遭。不過統一球團很禮遇他，去年和他簽下兩年合約，上季月薪53萬元，本季54萬元。

拚300場先發？首要健康

嘟嘟生涯累積135勝為中職史上第一，只差11場先發就能達成300場先發里程碑，成為中職第一人。他表示，不知道這紀錄，最重要的還是身體健康，這是近年來最深刻體悟，年輕時無法體會，等到年紀大了方知重要性，若受傷就不用提挑戰紀錄了。

近期頂新集團有意以味全龍為名，組隊重返中職戰場，嘟嘟認為這是好事，他說，味全龍訓練基地在屏東，小時候會跑去看味全練球，覺得紅、灰色系球衣很好看，後來成了龍迷，對味全洋將吉彌還有印象。

美籍洋將吉彌職棒2、3年效力味全，主守游擊，拿下職棒2年安打、打點王，是中職歷年唯一的中美混血兒。

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