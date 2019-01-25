雙獅交流賽 小獅征日老獅留台

獅隊總教練黃甘霖擔心影響老將調整，雙獅交流賽出征名單以年輕選手為主。（記者黃志源攝）

獅隊外野手羅國龍（左起）、蘇智傑、鄭鎧文等人皆列入雙獅交流賽出賽名單。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕2月底統一獅將赴日本高知與西武獅進行兩場交流賽，26人名單昨出爐，統一總教練「蔗總」黃甘霖擔心影響資深選手調整步調，決定以中生代和年輕選手出征，目標全力搶勝。

攤開「雙獅交流賽」統一26人名單，老將潘威倫、高國慶、陳鏞基、潘武雄和洋將全數缺陣，蔗總解釋，幾年前Lamigo桃猿赴石垣島和羅德進行交流賽，為了提早備戰，春訓行程提前，結果開季狀況就下滑，影響一整季，他很擔心這種狀況發生，所以讓老將留在台灣按表操課，年輕選手影響不大，藉此讓他們開拓視野，對未來幫助很大。

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首戰先發投手2選1

統一預定2月18日搭機抵日，隔天練球，20、21日進行交流賽，地點在高知春野運動公園，22日返台。西武預計其中一場推出旅日投手郭俊麟先發，蔗總透露，首戰江辰晏或施子謙擇一先發。

蔗總相當重視「中線防守」，本季陳傑憲移防二壘，游擊由林祖傑、楊家維競爭，中外野交給羅國龍，張偉聖也在競爭行列，先發輪值人選包括江辰晏、施子謙、王玉譜、劉軒荅、古林睿煬，他們都在雙獅交流賽名單內。

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