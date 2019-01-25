才披西武50號 廖任磊跑去練球

廖任磊（左）正式披上西武球衣。（取自西武獅臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕西武隊台灣投手廖任磊昨天在加盟記者會上正式穿上50號球衣，媒體推測年薪為600萬日圓（台幣171.1萬元）。他表示，希望用場上的表現回報西武，西武也期待「所澤山脈」最後拼圖的廖任磊成為即戰力。

廖任磊去年被巨人釋出，通過戰力外測試加盟西武。他表示，很感謝西武第1個表達網羅之意，希望能很快在一軍中繼登板。

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201公分的廖任磊和198公分的大窪士夢、190公分的渡邊勇太被稱為「所澤山脈」（所澤為西武所在地），西武總經理渡邊久信表示，最快球速152公里的廖任磊，強力投球是最大魅力，只要再修正一些細節，有機會很快就在一軍有活躍表現。

廖任磊表示，西武大前輩郭泰源是從小的偶像，現在還有二軍投手教練許銘傑前輩，相信可以在遭遇困難的時候給予幫助。記者會後廖任磊隨即前往西武第二球場自主訓練，牛棚練投約20球。

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