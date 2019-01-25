中職主導12強賽 總教練繼續喬

今年12強賽確定由中職負責組、訓、賽，圖為首屆12強賽台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年11月的世界12強棒球賽和明年奧運台灣隊的組隊、集訓和比賽，將由中職負責，包括總教練人選也由中職決定。中職秘書長馮勝賢表示，協商會議尚未到最後階段，一切以會長吳志揚公布為主。

棒協：組、訓、賽由中職負責

體育署署長高俊雄昨天表示，有關12強賽台灣隊相關事項，中職和棒協會有最新的結果提報體育署。棒協隨後表示，已和中職初步達成共識，台灣隊的組、訓、賽都由中職負責，當然也包括總教練人選，棒協之後會正式發函體育署，報告此一結果。

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台灣隊要啟動組訓，首先必須決定總教練人選，上週吳志揚曾表示，台灣隊總教練不一定要專任，中職3位本土總教練都是很好的人選。因此在中職取得台灣隊組、訓、賽主導權後，總教練可望由桃猿洪一中、富邦悍將陳連宏和統一獅黃甘霖之中產生。不過，吳志揚也表示，台灣隊總教練並不急著產生。

亞錦賽教頭 李盈南接任

此外，棒協昨召開選訓會議，選出台電李盈南擔任成棒培訓隊總教練，原則上也將領軍參加今年10月亞錦賽。

成棒培訓隊總教練原本要由爆米花聯盟冠軍隊總教練出任，但合庫許順益婉拒，因此選訓會議選出李盈南接任。棒協秘書長林宗成表示，原則上成棒培訓隊總教練就是亞錦賽總教練，但今年亞錦賽攸關奧運最終資格賽的參賽權，會尊重負責奧運組訓的中職意見。

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