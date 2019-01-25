國際賽資歷排第一 洪總：目前專心春訓

中職3位本土總教練之中，以洪一中國際賽資歷最為豐富。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽和奧運確定由中職全權負責組、訓、賽，台灣隊總教練可望從中職本土教頭洪一中、陳連宏和黃甘霖之中選出，國際賽經驗最豐富的洪一中不願多表示意見，只說目前仍專心桃猿春訓。

洪一中在2008年奧運最終資格賽首度執掌台灣隊兵符，雖然陣容不是很完整，仍打到第3名，取得奧運參賽權，當時被稱許用兵如神；但台灣隊奧運表現不佳，包括敗給中國隊，也受到不少責難。

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此外，洪一中曾領軍參加2006年亞洲職棒大賽，及2016、17年台日職棒對抗賽。

洪一中昨獲悉台灣隊組、訓、賽由中職主導後表示，陳連宏和黃甘霖都是不錯的總教練人選，現在自己專心在球隊春訓，誰當總教練就讓選訓委員去傷腦筋。

陳連宏曾帶領統一獅參加2013年亞洲職棒大賽，並擔任2015年12強賽和17年經典賽台灣隊打擊教練，經典賽後前往美國進修，擔任教士隊小聯盟教練。

最年輕的黃甘霖國際賽經驗最少，但去年擔任台日對抗賽中職聯隊總教練就一鳴驚人，以6：5打敗日本武士隊。

富邦總教練陳連宏曾任2015年12強賽台灣隊打擊教練。（資料照，記者陳志曲攝）

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