味全龍可能回鍋 鋒哥：球隊越多越好

陳金鋒（右）為港都老四川盃開球。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「台灣巨砲」陳金鋒昨在高雄為港都老四川盃青少棒錦標賽開球，他樂見並期待職棒味全龍加入聯盟。

2019港都老四川盃全國青少棒錦標賽，昨天上午於左營勝利棒球場開打，全國各地32支球隊進行5天賽事，高雄市議員蔡金晏、陳金鋒擔任投打開球，勉勵選手精益求精、更上層樓，「鋒哥」風采依舊，吸引來賓、選手搶拍照沾光。

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被問到味全龍重生話題，陳金鋒說，味全龍能加入職棒最好，看事情怎麼發展，球隊越多越好；而代言青少棒是為未來棒球奉獻一份心力，勉勵小選手更上層樓。開幕活動職棒球星鄭達鴻、林旺衛、陳敏賜與選手尬九宮格，鄭達鴻球速過猛一次打落多項禮品，逗得全場歡笑。

老四川盃已舉辦6屆，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，每年贊助百萬元支持棒運，總經理吳明翰也於場邊為選手加油，鋒哥名言「練球與做人道理十分相似」就印在拌麵商品包裝，而前3屆設定24隊參加，各縣市向隅者多，第4屆起增至32隊。

賽事由七賢國中承辦，即日起至1月28日於高雄市勝利、三民高中、橋頭Ａ與Ｂ等4個棒球場進行，冠軍獎金10萬元，六都、新竹、南投、嘉義、屏東及澎湖縣市都派隊參賽。首日賽事成績為：高雄橋頭13比3勝台南歸仁、南投三光5比3勝高雄五福、高雄美濃5比4勝屏東鶴聲、高雄七賢19比4勝新北佳林。

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