林韋翰不客氣了 一口咬定4殊榮

林韋翰（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆當家主控林韋翰堪稱SBL最強助攻機器，本季有機會再次角逐年度最佳進步獎，昨他受到璞園嚴密防守，僅繳8分、6助攻，使球隊進攻難以串聯，終場裕隆以83：89吞下3連敗，更凸顯其重要性。

「超級洋將」桑尼受背傷所擾，裕隆本週忍痛將他註銷登錄，昨起用剛被台銀開除的史貝斯，但與另一洋將道森默契不佳，本土一哥呂政儒也受傷缺陣，因陣容不齊全，林韋翰確實難展身手。他認為，只要傷兵陸續回歸，球隊一定能變好，他會不斷求進步，設法突破眼前困境，繼續稱職扮演進攻發動機。

二奪進步獎? 當仁不讓

林韋翰本季場均9分、8.2助攻，比上季6.1分、5.6助攻更出色，目前穩居聯盟助攻王，大有機會締造二連霸。值得一提的是，他在去年12月28日對台銀狂送破紀錄的20助攻，至今共7次單場助攻達雙位數，為聯盟之最，累積爭奪進步獎的本錢。

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即使在第12季得過進步獎，林韋翰強調，只要有機會再次角逐，絕對當仁不讓，他還有更大野心是欲問鼎年度MVP或最佳五人，因兩獎項代表他確實幫球隊取得好戰績，更能彰顯自己的進步幅度。

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