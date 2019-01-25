哈登無限可能 「浮誇夜」追上兩尊神

哈登飆出生涯新高61分。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「大鬍子」哈登昨再度宣告飆分秀沒有極限！火箭客場迎戰尼克，哈登狂飆生涯新高61分，追平前湖人球星布萊恩，並列客隊球員在麥迪遜花園廣場最高得分紀錄，並率隊114：110擊敗尼克。

踢館MSG 追平Kobe61分紀錄

麥迪遜花園廣場史上單場最高得分，係由前尼克球員「甜瓜」安東尼所寫下的62分。哈登率隊踢館，在歡呼與噓聲中飆破60分大關，他表示，「能在別具歷史意義的場館留名，是很特別的回憶。」

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哈登將連續場次達30分的紀錄推高至21場，獨居史上第5，前3名皆由「大帥」張伯倫所包辦，第4名則是ABA時期，丹佛火箭L.瓊斯在1968-69所締造的23場。

連21場逾30分 60分15籃板第二人

此21場超過30分的紀錄之旅，哈登場均得分高達43.1分，且明星賽前已累計5場得分超過50分，成為張伯倫在1964-65球季7場後的最高紀錄。

哈登昨三分球20投5中，站上罰球線25次，成為史上第一位單場三分球和罰球出手次數皆超過20的球員。另外，哈登此役還抓下15個籃板，也是繼「籃球之神」喬丹後，史上第二位單場至少拿下60分和15籃板的後衛。

NBA連續場次得分30+

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