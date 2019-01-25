美媒交易小劇場 林書豪是鐵咖

林書豪（左，歐新社）

連兩場15分 老鷹止敗

〔記者廖聿偉／綜合報導〕老鷹後衛林書豪延續好手感，昨替補上陣22分鐘，10投6中攻下板凳最高15分，二年級生柯林斯則打出身價，全場16投14中，三分球4投全進，豪取生涯新高35分，終場老鷹121：101擊敗公牛，終結2連敗。

林書豪連兩場發威，累積19投11中，皆攻下15分，擺脫日前連3場得分僅個位數的低潮。美媒報導，近期已有多支球隊與老鷹洽談交易細節，林書豪極有可能在交易截止日台灣時間2月8日前夕轉隊。

21歲的柯林斯本季成為老鷹的固定先發，且繳出場均19.5分、10.3籃板「雙十」的優質成績單，得分更比上季進步了近10分。老鷹主帥皮爾斯盛讚，柯林斯腳步靈活、進攻多元且態度積極，是球隊本季的大驚奇。

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東部第三名的溜馬昨110：106擊敗強敵暴龍，但卻損傷一員大將。主控歐拉迪波第二節嚴重扭傷右膝，以擔架抬出場。

歐拉迪波本季場均貢獻18.8分和5.6助攻，是球隊倚重的後場大將。溜馬主帥麥克米蘭表示，「歐拉迪波受傷將重創球隊戰力；球隊會儘快安排核磁共振檢查。」但美媒已搶先爆料，歐拉迪波傷勢嚴重，本季恐將提前報銷。

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