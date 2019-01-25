澳網》大坂對決柯娃 拚冠也拚球后

大坂直美昨力退捷克女將普莉絲可娃，成為首位挺進澳網女單決賽的日本選手。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單決賽組合出爐，21歲的「日本小威」大坂直美明天將對決2屆溫網冠軍捷克名將柯薇妥娃，2人不僅要爭奪大滿貫金盃，也要問鼎世界球后寶座。

柯薇妥娃力克美國黑馬柯林絲，暌違5年再度闖進大滿貫決賽。（法新社）

大坂大滿貫13連勝

大坂直美昨在4強賽以6：2、4：6、6：4力退第7種子捷克女將普莉絲可娃，成為首位挺進澳網女單決賽的日本選手，自去年美網摘冠後，目前大滿貫取得13連勝，世界排名將從第4至少升到第2，若一舉封后將登上世界第1，榮膺日本第1人。

世界排名第6的柯薇妥娃4強戰以7：6、6：0力克美國黑馬柯林絲，生涯第3度闖進大滿貫決賽。柯娃感觸特別深，2016年底她在公寓遇刺，持拍左手遭歹徒攻擊嚴重受傷，也讓她身心受創，經歷辛苦復健，開啟「第2個人生」，重返大滿貫決賽舞台。

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公寓遇刺 柯娃辛苦復健

「我知道幾乎沒人看好我」，柯薇妥娃說道，為了回到這裡，這段旅程真的好漫長，她很期待暌違5年的大滿貫決賽，這也將是柯娃首度和大坂直美交手。

4強落敗的柯林絲則是近23年來大滿貫最強高材生，畢業於維吉尼亞大學商管研究所的她，是近年第2位闖進大滿貫4強的碩士生。

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