澳網》終結希臘神話 蠻牛闖冠軍戰

希臘新星齊齊帕斯（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨天在澳洲網球公開賽男單4強賽，僅花費1小時46分鐘，就以6：2、6：4、6：0輕鬆收拾希臘新星齊齊帕斯，生涯第5次打進澳網決賽。

「蠻牛」納達爾生涯第5次打進澳網決賽。（法新社）

面對20歲的齊齊帕斯，32歲納達爾首盤展現終結「希臘神話」的企圖心，全場積極上網攻擊，只讓齊齊帕斯逼出1個破發點機會，納達爾則6度破發成功，第3盤甚至賞給對方「貝果」，強勢收下勝利。

齊齊帕斯16強賽成功阻擋瑞士名將費德爾，昨天對納達爾完全沒轍，他表示：「感覺跟對方在完全不同的領域，我找不到比賽節奏，納達爾的打法與眾不同，他就是可以讓你完全無法發揮。」

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納達爾收下對戰3連勝，仍肯定齊齊帕斯的表現，他表示，年輕世代球員不斷成長，每次跟他們對陣都是一種挑戰，祝福他們未來越來越好。

納達爾生涯第25度挺進大滿貫決賽，上次在澳網封王要追溯到2009年，當時經歷5盤大戰才擊敗費德爾，也是他唯一一座澳網金盃。

另一組男單4強賽將由球王喬科維奇對決法國黑馬普耶，納達爾分享他的看法，「4強賽總是很有趣，喬帥較被看好，但普耶本屆打出高水準內容，一切都很難說，這就是網球的美妙，讓我們好好期待吧！」

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