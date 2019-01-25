名人堂3缺1》李維拉曾教哈勒戴 隊友氣壞

美國棒球名人堂4位新成員李維拉（右起）、穆西納、E.馬丁尼茲昨亮相，獨缺已故塞揚名投哈勒戴。（歐新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕美國棒球名人堂4位新成員前天出爐，昨攜手在紐約記者會亮相，包括洋基傳奇終結者李維拉和強投穆西納、前水手指定打擊E.馬丁尼茲，雖獨缺已故塞揚名投哈勒戴，但3人話題少不了他。

李維拉在名人堂票選獲425票全數通過，成史上第1人，他和穆西納從2001至08年一起在洋基並肩作戰，再聚首笑聲不斷，而李維拉和「天敵」馬丁尼茲重逢更掀高潮。

馬丁尼茲生涯對戰李維拉的打擊率高達5成79，當現場記者問及此事，李維拉忍不住大笑，還順便拗了天敵，「他應該要帶我去吃晚餐，不如就明天吧？因為我，他的打擊率更好了，所以他欠我一頓。」

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2洋基人拗天敵請客

李維拉自認對馬丁尼茲貢獻良多，穆西納也加入戰局，對李維拉笑說：「我也有幫到他，只是沒你那麼多。」馬丁尼茲生涯對穆西納打擊率為3成07。

連哈勒戴也被李維拉列為「追討對象」，李維拉透露，2008年曾教哈勒戴卡特球的握法，2人就在球場外野聊投球技巧，結果當時隊友基特和其他打者都很生氣，李維拉還被自己球隊的袋鼠法庭罰款。

「因為哈勒戴對我們投得很好，他們就罵我，還說：『你又不必打擊。』」李維拉分享趣事，也開玩笑對哈勒戴家人說：「你們也欠我一頓飯喔！」

哈勒戴遺孀布蘭蒂帶著2個小孩現身，她表示，希望丈夫代表的是整個棒球，以大聯盟選手身分進名人堂就好，而不是以藍鳥或費城人球員來代表。

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