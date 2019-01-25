下位全票進名人堂 基特最被看好

基特最被看好成為下一位全票入選名人堂的退役球星。 （資料照，歐新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟救援王李維拉在名人堂票選獲得空前的全票通過，下個能席捲全數選票的球星會是誰？「永遠的洋基隊長」基特最被看好。

基特明年將取得名人堂票選資格，已獲美媒預測是全票入選的下一人，大聯盟官網昨列出可能全票獲選的7大人選，基特也掛頭牌，紅襪傳奇「老爹」歐提茲、即將復出的水手隊鈴木一朗都被點名。

「假如李維拉可以，基特理當也行！」官網指出，倘若都投票給洋基王朝的終結者，怎能不投給隊長？即使他從未拿過年度MVP、也不是防守頂尖的游擊手，但他就是基特，要找到願投李維拉卻不支持基特的人似乎很難。

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老爹、一朗也被點名

李維拉進名人堂後，歐提茲昨也在Instagram秀出2人擁抱合照，恭賀好友備受尊崇，他為李維拉開心，也稱老友是每個球員的榜樣，特別是拉丁選手。

但其實歐提茲也被期待能全票過關，官網表示，在名人堂新成員E.馬丁尼茲為DH開啟大門後，也不能少了老爹，他抱回3座世界大賽冠軍，且在世界大賽打擊率高達4成55，不過，風險在於有人就是不投DH，即便他是老爹。

一朗也有機會囊括全票，官網指出，從他2001年在大聯盟掀起旋風、率水手打出佳績以來，能想像沒有一朗的棒球世界嗎？只是，45歲的一朗尚未言退，已與水手簽下小聯盟合約，再拚開季25人名單。

另被官網點名的還包括去年底退休的貝爾崔、天使強打普侯斯和楚奧特、道奇巨投克蕭，後3人仍是現役球員。

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