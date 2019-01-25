開季先發輪值 殷仔坐3望2

大聯盟官網昨預測，陳偉殷排馬林魚第3號先發。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓倒數不到1個月，大聯盟官網昨預測30隊開季先發投手輪值，陳偉殷被擺在馬林魚第3號先發，但若史崔利有狀況，他將頂上第2號先發。

官網指出，若新球季今天展開，馬林魚先發輪值仍是伍雷納打頭陣，他已鞏固王牌地位，其次是經驗豐富的右投史崔利、可能是陣中唯一先發左投的陳偉殷，殷仔也已返美備戰。

3位老手排在馬林魚輪值前段班，至於第4、5號先發，預估是近2年才在大聯盟亮相的菜鳥右投阿爾坎特拉、李察斯，但仍要視春訓狀況而定。

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馬林魚投捕報到日是美國時間2月13日，官網並指出，先發投手的陣容將是影響馬林魚重建時程一大關鍵。

亞洲投手在大聯盟的先發卡位戰，今年少了大谷翔平，天使須重新佈局，擬由雙左投史卡格、希尼扛起前2號先發，接著是新加入的哈維、卡希爾及球團寄予厚望的巴瑞亞3右投把關，盼能彌補大谷明年才能投球的缺口。

菊池可望扛水手2號先發

對日本球迷而言，今年期待球員多了前西武王牌左腕菊池雄星，菊池被估為水手開季第2號先發，僅次於左投岡薩雷茲，而王牌「國王」赫南德茲去年僅拿下8勝14敗、防禦率5.55，經歷生涯最慘球季後，官網預期他將從第5號出發，恐中斷連10年投開幕戰的紀錄。

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