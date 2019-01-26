SBL雙洋將制 FIBA成另類贏家

台啤塞瑟夫（左）本季可繳出接近雙十成績。（記者陳志曲攝）

台啤愛德（左）身手全能，帥氣外型也讓他人氣高漲。（記者陳志曲攝）

達欣梅奧（右）擁有NBA資歷，月初曾繳出連3戰破30分成績。（記者陳志曲攝）

達欣麥克連（中）的「CP值」讓教練很滿意。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第16季SBL採雙洋將制度，其中5隊頻頻走馬換將，只求找出土、洋之間最佳合作模式，但在異動頻繁情況下，反而使國際籃總（FIBA）多了不少「規費」收入，成為另類受益者。

每找1洋將 得繳近萬元

FIBA在2016年突然有天馬行空想法，發函至我籃球協會，告知SBL各隊若找外籍球員加入，每名洋將就要繳交300美元（約9260台幣）給FIBA，若不從將註銷我會籍，十分不講理。為確保未來參加國際賽的權益，籃協只能乖乖就範，趕在同年第14季開打前修改競賽章程，並告知每隊登錄洋將就得繳錢。

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第14季、第15季因採單洋將，各隊洋助人流動率不高，第14季富邦勇士、台銀各換1次；第15季裕隆從奧斯丁換成奈維爾，台啤把李恩開除，陸續找賀夫、夏普頂替。至於璞園是唯一在14季、15季不用繳錢的隊伍，因當時的洋將「新台灣人」Q.戴維斯是我歸化球員，領有台灣身分證，FIBA視他為本土球員。

聯盟內轉隊 無須再付費

本季進入雙洋將時代，多隊換洋將速度之快超乎想像，聯盟爐主台銀陸續登錄6名，金酒5人居次。值得一提的是，若洋將從他國聯賽網羅至SBL發展，球團付完300美元後，即使遭原球團開除，改加盟其他SBL球隊，新東家便不用再次付費，形同「網內互打免費」。

此外，SBL這次非獨步全球，先前效力台銀的羅德尼，因身手不符預期走人，隨後赴以色列聯賽發展，以國籃協就發函至我籃協索取效力SBL之證明，因他們也要上繳300美元規費給FIBA。

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