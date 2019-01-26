SBL》台啤外援一拍即合 土洋分工退達欣

蔣淯安昨繳出16分、8助攻，助台啤擊敗達欣。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台啤本季鍾情於洋將塞瑟夫、愛德，昨兩人和隊長蔣淯安攜手助隊展現優異團隊球風，送出24助攻及砍進13顆三分球，締造本季第6次單場得分破百，以108：91大勝另支未換過洋將的達欣，戰績14勝9敗排名聯盟第2。

愛德昨出手13次、中9球，奪全隊最高22分；塞瑟夫12分、11籃板及3阻攻，蔣淯安繳16分、8助攻。台啤總教練周俊三認為，此仗贏球是團隊防守奏效，帶出許多快攻機會，而蔣淯安場上節奏掌控也是關鍵，使土、洋分工明確。

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塞瑟夫、愛德開季帶隊打出6連勝，目前戰績名列前茅，周俊三透露，長期與兩位洋將合作，能使他們熟悉球隊作戰方式，而兩人在場上及平時練球配合度高，又能善用自身能力提升本土球員信心，確實適合綠衫軍。

台銀本季共登錄6名洋將，目前雙洋將泰勒、天使僅合作2場，較難融入球隊。泰勒昨22分、14籃板與6助攻，天使進帳16分，紅衫軍以92：97不敵富邦勇士，吞3連敗。事實上，台銀開季洋將為史密斯、伍茲，自從開始更換洋將後，僅拿2勝15敗。

泰勒（右）昨繳出22分、14籃板，仍無法助台銀止敗。（記者陳志曲攝）

台銀天使（右）與對手爭球撲倒在地。（記者陳志曲攝）

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