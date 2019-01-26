奧塔維諾「0」出手 列洋基百年史冊

奧塔維諾成為洋基隊史首位0號選手。（取自洋基隊推特）

洋基紀念碑公園展示歷年偉大球員的退休背號。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕甫與洋基簽下3年合約，前洛磯後援投手奧塔維諾就寫隊史紀錄，成為1901年創隊以來首位披上0號球衣的選手。

隊史首位0號球員

自1939年洋基傳奇一壘手蓋里格的4號引退，到2017年基特高掛經典2號戰袍，洋基1至9號已全部「永久欠番」，0號成為唯一沒退役的個位數背號。

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這也是奧塔維諾2013年至去年在洛磯慣用的號碼，一起帶到新東家，已獲球團老闆史坦布瑞納同意。有趣的對比是，洋基隊史上有9人穿過1號、3人曾披99號，就是從未出現0號球員。

李維拉將回鍋教球

33歲奧塔維諾效力洛磯長達7年，去年出賽75場、77.2局，狂飆112K，在大聯盟牛棚投手中排名第4，被打擊率僅1成58、防禦率2.43，搶下34次中繼及6次救援成功，他以2700萬美元的3年約加盟洋基，生涯首度轉戰美聯，更鞏固洋基鐵牛陣。

適逢「傳奇終結者」李維拉將回洋基教球，奧塔維諾也有機會向這位名人堂新成員請益。李維拉昨宣布，將重返老東家指導投手群，「很多人有球威卻沒控球，我們要教這些男孩投球。」這是他繼2015年春訓短暫執教10天後，又一次與洋基合作，但並未透露更多細節。

背號42號已在洋基引退的李維拉，將重返老東家指導投手。（資料照，美聯社）

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