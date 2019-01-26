國泰世華旭村盃 地主台東U15留冠

第9屆國泰世華旭村盃足球賽落幕，新北新市國小抱走U12冠軍。（國泰世華銀行基金會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第9屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽昨天於台東圓滿結束，來自全台24支U12以及8支U15隊伍，近400人以「踢下去，就對了！」精神，5天賽程相互切磋球技與交流，最終由新北市新市國小足球隊抱走U12冠軍盃，地主台東縣豐田國中A隊留下U15金盃。

豐田國中A隊掄元

國泰世華首度以冠名方式贊助旭村盃賽事，旭村是台東市大豐地區舊名，早期台東地區以豐里國小為中心發展足球，豐里國小是縣內大小賽事常勝軍，2010年開辦首屆旭村盃少年足球邀請賽，當時有10支國內外學校隊伍參與，參賽隊數逐屆增加。

請繼續往下閱讀...

旭村盃今年邁入第9屆，有了國泰世華銀行基金會全力支持，寫下盃賽創辦歷程里程碑，本屆擴大辦理，增加隊數並擴及青少年組，增至少年組24隊、青少年組8隊，共32隊與會。

以球會友 點亮花東

除了場上為榮譽而戰，旭村盃喊出口號「以球會友、快樂踢球、陶冶品格、樂於分享、看見台東、世界接軌」，提供孩子們不同的足球賽經驗，旭村盃具有多元特色，包含設置有足球博士獎、金靴獎、選手之夜與挑球比賽等。

其中最特別的是足球博士獎，選手不只要顧球場表現，還要把心情化成文字，繳交參賽心得，讓孩子們動靜皆宜。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「國泰世華期望能透過實質鼓勵為花東地區點亮希望，幫助這些足球小將們好好的發揮所長，用足球翻轉未來的人生，成為下一個台灣之光。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/