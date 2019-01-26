明星賽「搶人實境秀」 誰是大帝心頭好？

詹姆斯（資料照）

亞德托昆波（資料照）

15度先發 追平Kobe

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽將在台灣時間2月18日登場，昨公布先發名單，西部由湖人「大帝」詹姆斯領軍，東部則是「字母哥」亞德托昆波擔任隊長，且將延續去年制度，兩隊名單將打破東西部分界，由隊長挑選隊員，台灣時間2月8日的選秀過程，將首度有電視轉播。

這是詹姆斯第15度成為明星賽先發，追平湖人傳奇球星布萊恩史上最多紀錄，生涯入選15次也追平傳奇球星鄧肯、歐尼爾、賈奈特等人，僅次於賈霸的19次還有布萊恩的18次，對於今年選秀，詹皇表示已有初步想法，更直呼轉播會帶來更多樂趣。

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隊長選秀 鬥智字母哥

去年擔任西部隊長的柯瑞則說：「去年與詹姆斯對抗是很開心的經驗，我也確信球迷會喜歡選秀轉播。」柯瑞將以先發身分回到家鄉夏洛特出席明星賽，他認為，這是難能可貴的經驗，也是很棒的成就。

亞德托昆波首度當選東部隊長，公鹿主帥布登侯澤大讚子弟兵，「這說明了他為球迷帶來多少驚奇，成為隊長當之無愧。」

先發遺珠 首推東契奇

不過，NBA明星賽票選不只有球迷選票，還有球員及媒體投票，兩者分別占了25%，加權後才會得到最後結果，其中獨行俠東契奇、灰狼羅斯及熱火魏德雖獲得球迷海量的選票，卻沒能擠進先發名單，最令外界感到可惜。

獨行俠19歲菜鳥東契奇，本季場均19.9分、5.3助攻、6.8籃板，外型及球技兼具，今年明星賽球迷票選，高居西部前場的前2名，大幅領先第3名的杜蘭特，但媒體票選僅第6，球員票選更只有第8，加權後跌出先發名單。

至於歷經大小傷勢，本季表現回春的灰狼後衛羅斯，感動不少球迷，在球迷票選位居西部後場第2；本季打完將高掛球鞋的37歲「閃電俠」魏德，則是東部後場球迷票選第2，僅次於厄文。

先發名單公布後，其餘兩隊各7人的替補名單將由總教練挑選，預計在台灣時間2月1日公布。

NBA明星賽先發名單

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