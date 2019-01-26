澳網夢幻劇本 喬帥決戰蠻牛

喬科維奇（歐新社）

納達爾（美聯社）

世界前2之鬥 誰贏都是紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！澳網「六冠王」喬科維奇談笑用兵，6：0、6：2、6：2馴服首闖大滿貫4強的法國年輕黑馬普伊，第7度挺進男單決賽，攻頂勝率滿百的喬帥，將再與西班牙「蠻牛」納達爾爭冠。

「這是我打最棒的大滿貫準決賽之一，12個月前根本沒想到能恢復這麼好。」去年澳網因傷16強止步的喬帥，沉寂大半年再起，橫掃溫布頓、美網雙冠，加上墨爾本公園奏捷已締造大滿貫20連勝，這位31歲頭號種子與年長1歲的第2種子「蠻牛」，都擋住新世代強襲，將展開第53次頂尖對決。

請繼續往下閱讀...

過往喬帥雖挾27勝25負稍佔上風，包括2012年澳網壓軸及去年溫網4強，皆歷經驚心動魄的5盤大戰險勝，但納達爾近況回春，本屆6連勝1盤未失來勢洶洶，連人氣爆紅的20歲「希臘神話」齊齊帕斯都難攖其鋒，因此喬帥坦承，已做好打硬仗心理準備，「還好規則改採決勝搶十，我們應不會又拉鋸5個多小時。」

大滿貫14冠在手的喬帥，因日本錦織圭提前傷退輕鬆晉4，昨與普伊首度交鋒，塞爾維亞世界球王遊刃有餘，開賽橫掃6局下馬威，次盤掌握底線節奏，一路壓制聽牌，第3盤喬帥沒浪費5：2絕對優勢，「再見破發」關門，總計僅5次非受迫失誤，1小時23分鐘速戰速決，與大滿貫17冠的納達爾會師決賽。屆時勝方都將再創新猷，喬帥想榮膺澳網空前「七冠王」；「蠻牛」則要成為公開年代首見、網壇第三位兩度包辦四大滿貫的傳奇。

女單日捷爭冠 誰贏誰登球后

女單決賽今登場，去年美網封后的「日本小威」大坂直美，台灣時間下午約4點半（FOX體育台直播）單挑兩屆溫網冠軍的捷克「左手劍」柯薇妥娃，日捷雙姝不僅爭金盃，也拚首登世界球后寶座。

澳網男單決賽

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/