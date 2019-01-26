獅隊防守痛點「游」解／林祖傑大齡轉「職」 感謝伯樂

雖然進職棒起步慢了不只一拍，林祖傑最感謝蔗總給他機會。（記者黃志源攝）

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

年紀只是數字 樂觀看待

〔記者羅志朋／台南報導〕楊家維不到20歲就上一軍，反觀林祖傑開季若在一軍出賽已年近28歲，進職棒起步慢了不只一拍，算是「大齡菜鳥」。但林祖傑樂觀看待，「年紀只是數字，努力所得到的成果，是不分年齡的。」

在基隆出生的林祖傑國中就換了3所南部學校，從屏東鶴聲到台南善化，再回屏東加入麟洛青少棒，還因故一度放棄打球。到了高中，他「北漂」回強恕，直到文大畢業，退伍後再進合庫打球，生活安穩。這條棒球路走來，他一直都是綠葉而非紅花。

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選秀落榜 被蔗總相中

林祖傑選擇脫離舒適圈，去年投入中職選秀卻落榜，獅隊總教練黃甘霖慧眼識英雄，將他納入麾下，並從自主培訓選手轉為正式球員，亞運他的表現絲毫不遜於桃猿游擊手林承飛。

「正式與統一簽約那一刻，有點鼻酸，很感動。」林祖傑去年10月和獅隊簽約，他認為選擇離開合庫、挑戰職棒，沒有對或錯，職棒畢竟是最高殿堂，他不願徒留遺憾，即使年紀大仍願一試，一路上遇到不少貴人，最感謝黃甘霖給他機會。

中職歷年不乏「業餘老將」挑戰職棒成功的例子，近期最著名就是兄弟投手官大元，27歲才向職棒叩關，曾奪新人王和中繼王，兩度單季拿下兩位數勝投。

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