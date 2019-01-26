「台版山川」姚雨翔 下月赴日見本尊

姚雨翔打擊暴發力強，獲總教練高度肯定。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今年春訓統一獅出現幾張生面孔，其中剛從興大附農畢業、18歲一壘手姚雨翔，體重破百，身材與西武獅「重量級」球星山川穗高神似，被許多人視為「台版山川」，下月雙獅交流賽山川本尊和分身即可相見歡。

有機會接棒一壘

山川去年狂敲47轟，灌進124分打點，拿下洋聯全壘打王和年度MVP，在日本隊扛中心棒次；姚雨翔名氣雖不響亮，去年季中選秀第7輪才被選進，不過獅隊總教練「蔗總」黃甘霖相當肯定其打擊能力，認為未來高國慶、陳鏞基退役，可望接班一壘。

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獅隊新人姚雨翔（見圖）與日職洋聯全壘打王山川穗高外表神似。（資料照，記者黃志源攝）

日職洋聯全壘打王山川穗高。（資料照，記者林正堃攝）

姚雨翔身高185公分，體重高達110公斤，和怎麼都吃不胖的投手邱浩鈞比起來，他自嘲「吃什麼都胖」。很多人都說姚超像山川穗高，投手教練林岳平則說他很像羅敏卿，兩人都是重砲左打。

去年高中畢業，由於沒有名氣和成績做後盾，原本姚雨翔打算先讀大學，在中信兄弟球探和高中教練推薦下，他決定出來選秀，這次擠進雙獅交流賽26人名單，讓他大感意外，也很開心能出國開眼界。

獅隊確定續簽羅里奇

此外，獅隊昨確定續簽去年防禦率王羅里奇，加上瑞安、奧斯丁和知念廣彌，4洋投到齊，前3人都具大聯盟資歷，瑞安上季投出中職史上唯一一場完全比賽，奧斯丁去年還待在大聯盟，洋投戰力堅強。

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