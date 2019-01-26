郭泓志復出有譜 可望改披黃袍

中信兄弟昨證實，日前已與郭泓志接觸，新球季有望復出。（資料照，記者黃志源攝）

投球或轉教練待討論

〔記者徐正揚／台北報導〕今年開季後如果看到郭泓志登板投球，穿的不會再是富邦悍將球衣，中信兄弟領隊劉志威昨天證實，日前郭泓志前往位於南港的中信總部，與兄弟球團高層碰面，以球員、教練或球員兼教練復出都有可能。

郭泓志去年10月22日在季後挑戰賽第4戰登板，退場前單膝跪地告別投手丘，賽後宣布確定退休。但他7日觀看王建民《後勁》後，先在個人IG宣布復出，10日再貼文「3月見」，搭配便當照片裡的3根黃色玉米筍，被外界解讀是暗示他將加盟兄弟（黃色爪爪）。

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劉志威指出，郭泓志之前與悍將有默契，經紀人也表示要先跟悍將談，兄弟直到他確定不會再回悍將，才開始與經紀人聯絡，他也來中信總部與高層碰面，至於開季是球員、教練或球員兼任教練，目前還在討論，各種可能性都有。

經紀公司展逸行銷表示，郭泓志過去受悍將照顧，一直很感謝富邦球團，只是對未來的規劃與球團不一樣，本月中確定不續留；富邦球團感謝郭泓志2年來對球隊的貢獻，已確定不與他續約，祝福他未來有更好發展。

悍將沒能留住郭泓志，主因是去年季後沒把他公告「任意引退球員」又沒放進60人保留名單，讓他毋須取得原球團同意便成為自由球契約球員，其次是悍將連續2年傳出內部不和，球團嘗試拿倪福德與兄弟換林智勝卻沒成功。

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