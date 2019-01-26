王柏融今赴東京 火腿生涯啟航

王柏融今天赴日與火腿球隊會合，正式展開日職生涯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融的日職生涯正式啟航，今天赴日與球隊會合，28日再隨隊前往美國亞利桑那進行春訓，而火腿喊出「驀進」，今年補強也獲日媒評為最高的A級。

結束在台灣的自主訓練、前東家桃猿舉辦的歡送會後，王柏融今飛東京備戰春訓及新球季，赴美前也會先投入球隊練習；擔任翻譯的前悍將投手蕭一傑同天出發，將扮演大王和新隊友、教練之間的重要橋樑。

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火腿前次稱霸已是2016年，今年新口號定為「驀進」，亦即邁進之意，監督栗山英樹認為這詞很能鼓舞全隊，要大家全力以赴、勇往直前，誓言奪回「日本一」。

栗山執掌兵符邁入第8年，火腿也趁休季大力強化陣容，網羅外野手王柏融、澤村賞投手金子弌大（金子千尋）等人，並與養樂多交易換來牛棚投手秋吉亮、內野手谷内亮太，提升內、外野和投手深度，獲日媒Full-count評為A，為洋聯6隊中最高評價。

火腿補強 獲最高評價

火腿難得積極補強，展現奪冠野心，王柏融被視為一軍即戰力，表現至為關鍵；Full-count另評估其他5支洋聯球隊的季後強化成果，少不了簽下投手廖任磊的西武，也補進生涯133勝的前巨人左投内海哲也，但當家二壘手淺村榮斗轉戰樂天，戰力大損，僅被評為C。

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