新紀錄或「薪」紀錄 鄉長都沒想過

桃猿隊投手陳禹勳本季挑戰生涯百救援紀錄。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕Lamigo桃猿守護神「鄉長」陳禹勳，本季月薪55萬元，全聯盟本土投手僅次於李振昌的62萬元，只要再添17救援，就能達成生涯百救援里程碑，成為聯盟第3人。他說，「剛進職棒根本沒想到能拿這麼多錢，也沒想到什麼紀錄。」他認為，唯有身體健康才能談追求紀錄。

本季挑戰生涯百救援

陳禹勳原在合庫發展，沒打算挑戰職棒，受2013年經典賽熱潮影響，他決定脫離舒適圈，2014年初加盟桃猿，簽約金450萬元，月薪從新人球季的11萬元，升至本季的55萬元，若今年合約走完，6年職業生涯簽約金加月薪總計入帳2706萬元，再加上各式獎金，破3000萬元不成問題，平均年收入是合庫的5倍以上。

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中職5年月薪跳5倍

陳禹勳說，當初他去強恕青棒、北體打球，都聽從教練或家人建議，不是自己的意思，等到年紀漸長，他不希望命運掌握在別人手上，決定挑戰職棒，「重要的事不可能交給別人決定，自己做決定，不管結果好或壞，一定是對的。」

統一獅內野手林祖傑27歲才挑戰職棒，「大齡菜鳥」慢飛，陳禹勳表示，林祖傑是他強恕小兩屆學弟，也打過合庫，守備能力很好，後來打擊進步很多，絕對有能力打職棒。

拚非旅外土投最高薪

日前林祖傑受訪一席話「年紀不是問題」，讓陳禹勳很有感，他說，「不要看年紀，只要有實力，人家會不給你機會嗎？即使70歲了，如果有能耐投100局不失分，球隊還是會要你。」陳禹勳肯定林祖傑挑戰職棒的決心和勇氣，既已做決定就沒有遺憾。

陳禹勳近兩年單季都奪30救援以上，若沒受傷，明年有機會超越林岳平生涯129救援，躍居中職救援榜首，若球季結束獲加薪，就可正式超越潘威倫的55萬元，獨居中職不曾旅外最高薪土投紀錄，陳禹勳說，這些是他剛進職棒不曾想過的事。

上一次陳禹勳打國際賽是2015年12強賽，當時他後援5場投5.2局無失分，表現亮眼，年底12強賽他想要再披國家隊戰袍，投出令球迷感動的比賽。

陳禹勳認為林祖傑（見圖）絕對有能力打職棒。（資料照，記者黃志源攝）

桃猿隊在嘉義棒球場進行春訓。（記者羅志朋攝）

陳禹勳今年球季結束，有機會挑戰潘威倫（見圖）非旅外土投的最高薪紀錄。（資料照，記者黃志源攝）

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