右手版王溢正 翁瑋均盼跟著大王走

桃猿新人投手翁瑋均（前）身材又瘦又高，宛如「右手版王溢正」。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕桃猿本季先發輪值競爭激烈，扣除3洋投和王溢正，剩下1個名額由6土投競爭，翁瑋均是人選之一，身高188公分、體重87公斤，體型宛如「右手版王溢正」。

翁瑋均是台中人，爸爸愛打壘球，以前父子倆常到台中球場看興農牛比賽。他原名「翁紹恩」，因大小傷不斷，國一改名後，真的較不易受傷，原本兼守一、三壘，直到高二才專職投手，原因是打擊不佳、喜歡投球。

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去年季中選秀桃猿第一輪指名翁瑋均，簽約金480萬元，投手教練吳俊良表示，他剛來球隊前有4個月沒比賽，投球動作不穩定，控球也不好，經過訓練和勤跑步，現已改善許多。吳俊良強調，「我還沒看過他實戰投球，現在很難說好壞，我想身材是他最大優勢。」

翁瑋均前年從普門中學畢業，自評沒準備好才沒挑戰職棒，進南華大學後下決心打職棒，是擔心大學待久了沒目標，他希望以中職為舞台勤磨練，未來能夠出國打球。

進職棒不到1年，翁瑋均認為球隊跑步量大，很累，希望練壯一點，「進來應該沒辦法不進步，太競爭了，光去年選秀一起進桃猿的投手就有5人。」目前桃猿陣中有24名本土投手，中信兄弟最多，有30名土投。

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