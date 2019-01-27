二軍苦熬2000天 賴達官不改初衷

24歲左投賴達官2013年加入中職，待在桃猿二軍即將超越2000個日子。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕進職棒近2000個日子不曾上一軍，苦澀滋味桃猿24歲左投賴達官點滴在心頭，他說，「每年我都當最後一年在投。」

賴達官2013年從高苑工商畢業，投入中職季中選秀落選，後來通過桃猿測試，同年8月10日登錄，但每年盼了又盼，就是等不到升一軍的電話通知，3天後他將在桃猿待滿2000天，寫下中職在二軍待最久、但不曾上一軍的紀錄，高中同學陳子豪、林樺慶和梁家榮已各擁一片天。

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賴達官在二軍投了6季，生涯出賽70場，其中6場先發，戰績2勝7敗3中繼、防禦率3.68，93.1局投球出現79次四死球，控球問題明顯，他表示，去年季中改練側投，控球有改善，秋訓刻意減重，身體負擔減輕，過去春訓會太急導致反效果，今年春訓按部就班，不那麼急了，目標就是拚上一軍。

2013年中職開放高中生選秀，已逐漸浮現淘汰潮，不少選手年僅20歲出頭就退役，賴達官也清楚，若今年沒表現，很可能就沒頭路，但他強調，若再選擇一次，他仍會高中畢業就打職棒，畢竟職棒環境好，可磨練球技，其他選項不見得比較好。

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