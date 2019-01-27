虎將看龍回鍋 林仲秋：8隊才刺激

三商虎不曾拿過總冠軍，始終是林仲秋職棒生涯的遺憾。（記者林宥辰攝）

鄭幸生目前執教新竹仰德高中，樂見味全龍回鍋。（記者林宥辰攝）

2015年中職舉辦傳奇明星對抗賽，三商虎昔日球星劉義傳（左起）、林振賢、林仲秋、首屆總教練林信彰、鄭幸生、林琨瀚與童琮輝等人齊聚一堂。（資料照，中央社）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職30年特展昨舉辦「三商虎日」，邀請虎隊名將林仲秋、鄭幸生和球迷話當年；三商虎和味全龍都在1999年解散，但不同於龍隊曾有三連霸風光，虎隊在元年奪下季冠軍後就與彩帶絕緣，如今看到龍隊有機會復活，兩位名將則在感嘆之餘，表示拭目以待。

與味全同年解散 三商卻從未奪冠

三商虎隊史傳奇但悲情，隊史縱有鄭幸生元年開幕連續21場安打（張志豪在2016年打破），林仲秋的全壘打王2連霸，卻都沒能為藍衫軍換得一座總冠軍。林仲秋坦言，當初因時任三商虎總教練林信彰很照顧他，毅然從日本業餘球界返台，「個人目標都達到了，就一個遺憾，那就是10年來沒有冠軍，看到展出的冠軍戒指，真是夢寐以求，連作夢都會想到。」

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執教基層 兩人都樂見增隊

虎隊在20年前解散後，林仲秋轉投興農，又以年過不惑高齡再拿兩座全壘打王；鄭幸生則於1996至1999年加入味全龍教練團，等於同一年見證前後東家解散。中職有望增隊，兩位虎將都有感，鄭幸生認為球界都拭目以待，林仲秋則直言太少：「增加1隊、2隊還是太少，至少需8隊、分成兩聯盟，才有對戰刺激性。」

兩位名將如今都執教基層，鄭幸生指導新竹縣仰德高中，林仲秋則執教台中東勢高工。林仲秋以基層培育觀點，呼籲職棒不只要5隊：「日職最少都培育球員5年，台灣可能一兩年就被迫轉行，基層教練又額滿，叫他們要做什麼？」

林仲秋也和球迷話家常，談到當年和隊友鷹俠、味全龍羅世幸拚全壘打王，他笑著謙稱，是因對方投手「愛國」才保送鷹俠，自己贏得很歹勢。林仲秋也感謝球迷一路支持，「有你們這些球迷朋友，值得了。」

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