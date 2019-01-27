王柏融拚日職 秋哥看好超越岱桑

林仲秋認為王柏融（見圖）兼具打擊技巧和選球能力，非常適合日職。（資料照，記者陳志曲攝）

鄭幸生（左）和林仲秋（右）都很讚賞王柏融的打擊。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕三商虎兩大名將林仲秋、鄭幸生的生涯都以打擊見長，鄭幸生的「鯊魚障礙」高懸多年才被打破，林仲秋甚至年過不惑還能拿全壘打王。對於中職後輩，兩位名將不約而同點名王柏融，認為他打擊技巧佳。

王柏融昨啟程赴日和火腿隊會合，身為曾經赴日投入社會人球隊的前輩，林仲秋不僅大讚後輩，還預言「王柏融會打得比陽岱鋼好！」

請繼續往下閱讀...

鄭幸生退休後除了執教基層，也擔任球評，據他觀察，王柏融的揮擊技巧在中職聯盟數一數二，「這幾年印象最深的中職打者應該就是他，揮擊的廣度、球棒控制都是最優，也不只用一種方式擊球，是頗有天賦的打者。」

王柏融成為中職史上首位以自由球員身分旅外的選手，兩位前輩也都看好王柏融的日職生涯。林仲秋就認為，王柏融揮擊技巧跟選球能力兼具，很適合在日職發展，他說：「他很像以前統一獅隊強打者羅敏卿，同樣是手腕運用很柔軟、選球能力也很好的打者，我預期他在日職會打出一片天，打擊率至少2成8到3成沒問題，甚至應該會打得比陽岱鋼好。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/