7局若不可逆 「台灣要提早適應」

雅加達亞運棒球總教練許順益（右）認為，無論賽制如何改變，須從國內比賽開始提早適應。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）宣布U23、U18世界盃從現行9局制改為打7局，剛剛卸下亞運國家隊總教練職務的許順益認為，9局與7局的打法完全不同，不論做出任何改變，台灣都要提早適應。

許順益對打7局並不陌生，他曾於1997年隨成棒培訓隊、1999年與2004年率領合作金庫，三度前往加拿大參加勞工盃，他表示，因為16隊只用一個場地比賽，那3屆的預賽都只打7局，每天可以消化5至6場，每場控制在2小時左右，複、決賽才恢復打9局。

許順益談戰略 務必先得分

許順益指出，目前成棒比賽不分國內外都打9局，教練通常會以每3局為1個單位，把比賽分成前、中、後3個階段，每個階段視戰況變化採取不同打法，如果改成打7局，作戰規劃、投手配置都完全不同，先搶到分數變得非常重要。

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許順益認為，球迷要看好的比賽而非拖的比賽，近年來WBSC與大聯盟都希望加快比賽節奏，目前雖從學生棒球的U23、U18開始打7局，畢竟縮短局數對教練與球員都是新的挑戰，如果這可能是未來趨勢，台灣必須從國內比賽開始提早適應。

許順益舉故意保送為例，國際棒總於2006年洲際盃首次改變，只要先告知主審，投手只要投1個壞球，大聯盟不但從2017年跟進，更直接簡化由總教練向主審示意即可，WBSC決定今年世界12強賽比照實施，「也許以後的棒球，真的就改打7局。」

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