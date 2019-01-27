少2局有差嗎？ 很多中繼馬上失業

棒球賽從9局變成7局，投手將扮演更有決定性的角色，球評舉大谷翔平為例，靠他一個人完投7局就能贏。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）將U23、U18世界盃改為只打7局，資深球評曾文誠認為，棒球真要從打9局變成打7局，國際賽的戰術會更保守，投手將扮演更有決定性的角色，每個球隊需要人數可能也會減少。

曾文誠指出，如果只打7局，先得分變得非常重要，這能大幅提高獲勝機率，受影響最大的可能是後攻球隊，萬一先丟分又沒有8、9兩局的反撲機會，壓力會比先攻球隊大很多，與目前後攻球隊只要落後不多，9局下擁有「主場」優勢，形成很強的對比。

曾文誠認為，只要有個超強投手，在前6局成功壓制，第7局終結者提前登板，少打2局的差別立刻顯現，也會讓國際賽的戰術更保守，「不管在學生或職業比賽，只要有松坂大輔或大谷翔平這種等級的投手，靠他一個人完投7局就能贏。」

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曾文誠表示，大聯盟為加強比賽節奏，前幾年曾經出現改打7局的想法，但棒球在美國超過百年歷史，球迷很難接受比賽不是9局，球員工會更不可能同意，短時間內不會做這個改變，「如果只打7局，球隊不需要25人，很多中繼投手馬上失業。」

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