7局能吸年輕票? 林承飛：難啦

林承飛（右）春訓練球，與隊友陳晨威互換球衣。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕世界棒壘球總會（WBSC）宣布，明年U23世界盃、後年U18世界盃，從現行9局改為只打7局，對於這項重大改制，不少打過這兩項大賽的國手都感到很驚訝。

改制關鍵因素在於，WBSC為了讓國際棒球賽事對年輕一代更具吸引力，但2015年U18世界盃國手林承飛說，「難啦，會看的人就是會看。」他認為，縮短成7局，意味攻擊次數減少，戰況很不一樣，但選手專注力會更好。

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葉家淇（記者羅志朋攝）

桃猿左投葉家淇和林承飛是2015年U18世界盃戰友，他認為，為了減少時間，加快比賽節奏方式有很多種，不一定要縮短局數，例如放大好球帶就是一種方法，「看到新聞還滿傻眼的。」

未來改制是否對台灣隊有利？葉家淇認為很難說，他表示，美、日、韓在國際賽總有獨當一面的強投，先發投球往往能徹底壓制對方打者，若只打7局就不用太費力，贏面自然就大，台灣隊每一批選手素質不一定，要看當時陣容。

賴智垣（記者羅志朋攝）

桃猿新秀投手賴智垣打過2015年U18世界盃、2016年U23世界盃，他說，「看到新聞嚇一大跳，想說真的還假的，不懂改制用意為何，覺得很奇怪，以後比賽作戰、調度、選才都會很不一樣。」

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