哈登紀錄夜 隊友半獸人搶戲

面對東部勁旅暴龍，哈登與法瑞德（右）表現亮眼，兩人在場上討論攻防。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕面對來勢洶洶的東部勁旅暴龍，少了主力保羅、卡培拉的火箭隊，昨天有「半獸人」法瑞德21分的即刻救援，搭配球隊「一哥」哈登挹注35分、連續22場得分破30，火箭終場以121：119贏球。

哈登（左）連續22場破30分，締造現役球員最長、聯盟第四長紀錄。（美聯社）

哈登本季狂紀錄

法瑞德即刻救援 勇奪21分

卡培拉進入傷兵名單，火箭簽下先前遭籃網釋出的法瑞德，希望穩住戰績，法瑞德加盟火箭第三場比賽就繳出亮眼成績，單場抓下個人本季新高的14個籃板，此役上陣40分鐘的哈登，樂見新隊友的支援，「法瑞德為球隊注入新的能量，這是我們期待已久的。」

法瑞德則表示，他熱愛籃球，只要上場就盡力打好每一場球，做好他的本分，努力搶籃板、阻攻或防守。

請繼續往下閱讀...

哈登連22場得分破30

哈登連續22場破30分，締造現役球員最長、聯盟第四長紀錄，聯盟最狂仍是張伯倫的連續65場，另外根據美國統計公司數據，哈登連續22場得分勇冠全場，超越「籃球之神」喬丹1987-88球季的21場，成為歷年第二長紀錄，僅次於張伯倫的40場。

不僅進攻出色，防守常被詬病的哈登昨天末節讀秒階段用防守建功，他守住里納德，讓他關鍵一擊三分球失手，火箭隊防守最好的PJ塔克表示，「只要哈登想做，他就做得到。」

火箭還有另個好消息，哈登後場得力助手保羅因左大腿拉傷，連續缺席17場比賽，預計明天對陣魔術時歸隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/