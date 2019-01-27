世桌賽國手選拔 彭王維首度入選

彭王維首度入選國手。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕108年桌球國手排名賽昨天在麗山國中登場，智淵乒乓運動館的「桌球詩人」彭王維，在館長莊智淵親自坐鎮下，在男子組第一次決賽連闖3關，世錦賽和亞錦賽國手門票一次到手。

彭王維首輪先以直落四解決青奧銀牌洪子翔、四強戰再以4：1力退第一種子廖振珽，決賽面對合庫好手王泰崴，也以4：1強渡關山。

彭王維在2014年曾和王泰崴聯手摘下世青賽男雙銅牌，但入選成人組國家代表隊還是頭一遭，讓他有些喜出望外，「沒想到第一輪決選就上，我完全沒去看下一輪的對手是誰，就是打好每一場。」

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爆冷擊敗廖振珽

世界排名144的彭王維，次輪爆冷擊退世界排名53的廖振珽，除了關鍵時刻獲得幸運之神眷顧，出現擦網、擦邊球，壓力也在對手身上，他說：「我感覺廖振珽有點緊張，撿球時也特別慢。」

女子組方面，國泰女將鄭先知也先後擊退隊友黃歆、李昱諄，決賽再克服局數0：2落後，以4：3逆轉擊退學姊劉馨尹，率先搶下世錦賽及亞錦賽國手資格。

去年世界排名一度高居43名的鄭先知，因一月份排名掉到61名，必須參加國手選拔，但她近況不錯，上週在匈牙利公開賽會外賽扳倒中國隊劉曦，32強賽和羅馬尼亞名將史佐克絲纏鬥7局才惜敗。

鄭先知表示，最近在控制節奏方面有進步，比較懂得輕重緩急，不像以前容易急躁，愈打愈快，她上半年度目標是重返世界排名前50，下半年則希望躋身前30。

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