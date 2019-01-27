澳網》大滿貫女單14連勝 大坂直美新科世界球后 亞洲第一人

大坂直美纏鬥3盤，拍落兩屆溫網冠軍柯薇妥娃。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「日本小威」大坂直美歷經3盤惡鬥，7：6（7：2）、5：7、6：4強壓兩屆溫布頓冠軍的捷克「左手劍」柯薇妥娃，澳網女單首度封后，加上去年美網掄元，21歲的她已狂飆大滿貫14連勝，更破天荒坐上世界球后寶座，榮膺亞洲史上第一人。

大坂直美拿下澳網女單冠軍，登上世界球后寶座。（路透）

擺脫美網領獎灑淚陰霾

大坂直美小檔案

大坂是海地裔美國籍與日本混血，爆發力打法被譽為「日本小威」，如今包辦「背靠背」大滿貫雙盃，也是2015年美國傳奇小威廉絲後首見，可獨享410萬澳幣（約9042萬台幣）獎金、排名從第4跳空漲停至榜首，她靦腆笑說：「感謝大家！」美網決賽小威不滿主審判決失控大鬧，導致領獎氣氛變調，曾令大坂淚灑現場，如今再度證明接班實力，上回陰霾已拋諸腦後。

從前任澳網冠軍李娜手中接下獎盃，年紀輕輕的大坂冷靜沉穩，「這有點重，我先放旁邊。感謝柯薇妥娃，能在決賽交手深感榮幸」，展露大將之風的她，自嘲原本有準備感言，但當下緊張全忘光，「我的團隊辛苦了，沒有你們我做不到。」

捷克柯娃傷後浴火重生

屈居亞軍的柯薇妥娃，也從第6回升至過往最佳第2，走出2016年底在家中遭歹徒刺傷持拍左手的夢魘，更令28歲的她浴火重生，情緒激動一時哽咽，「謝謝一直陪在身邊的人，我才能重拾球拍。」

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昨天日捷雙姝首度交鋒，東洋第4種子延續初生之犢銳氣，開賽僵持至6：6，拉進搶7大坂重砲強抽發威，5：1壓制第8種子前輩先馳得盤。老經驗柯娃次盤反撲，率先突破2：0開局，儘管大坂隨即雙破4：2後來居上，5：3聽牌卻近冠情怯，錯失3個冠軍點，讓死裡逃生的柯娃搶回4局，驚濤駭浪中扳回一城。該贏未贏，大坂很快調整，決勝盤第3局先破再保，3：1穩住陣腳，5：3更沒讓憾事重演，激戰近2個半小時力擋東歐強敵逆襲。

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