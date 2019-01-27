澳網》牛帥今對決 喬帥七冠王最後一步

喬帥（見圖）、 納達爾台灣時間今天下午4點半爭澳網冠軍。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019澳網壓軸男單「牛帥爭霸」，台灣時間今天下午約4點半（FOX體育台直播）登場，當代雙雄對決精彩可期，看是西班牙「蠻牛」納達爾強勢攻頂，或由來自塞爾維亞的「六冠王」喬科維奇締造賽史紀錄，答案預計晚間揭曉。

喬帥、 納達爾（見圖）台灣時間今天下午4點半爭澳網冠軍。（資料照，法新社）

頭號種子喬帥與第2種子「蠻牛」狹路相逢，即將展開生涯第53次經典對決，已有大滿貫14冠的喬帥，期待維持前6回決賽攻頂都成功的滿百勝率，再接再厲榮膺澳網空前「七冠王」！至於左手持拍的納達爾，則要繼2009年後，相隔10載再度於墨爾本公園笑捧金盃，坐擁大滿貫17冠的「蠻牛」，更矢志成為公開年代首見、網壇第三位兩度包辦四大滿貫的傳奇，這點甚至連20冠獨走的瑞士名將費德爾、決賽對手喬帥都還無法辦到。

31歲的喬帥東山再起，紀錄上雖以27勝25負略佔上風，且近10次交手8連勝，但年長1歲的「蠻牛」本屆6連勝、1盤未失來勢洶洶，絕佳狀況令當今球王不敢輕敵，「他改進發球動作，而且效果非常好，讓他能快速輕鬆得分，同時節省體力。」擅長接發球的喬帥直言，再次面對熟悉彼此的宿敵，必須打得更有耐心，「可以保證的是，我們都會在場上把對方逼到極限，全力以赴沒有任何保留。」

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