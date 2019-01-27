SBL》林宜輝、梅奧合擊45分 終於贏裕隆了

林宜輝籃下妙傳助攻，砍25分領達欣奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕達欣本季對上裕隆一勝難求，昨在林宜輝、梅奧合砍45分帶領下，終場以89：87險勝，收下本季對戰首勝，裕隆則吞下近期4連敗。

擺脫情緒失控陰霾，梅奧拿下20分全隊次高。（記者林正堃攝）

裕隆近期傷兵滿營，洋將桑尼因背傷離台治療，射手呂政儒扭傷腳，盧冠良也因腳背遭踩傷無法上陣，在陣容不完整情況下，昨碰上達欣陷入苦戰。

裕隆主控林韋翰認為，不管洋將情況如何，在傷兵困擾的狀況下，本土球員得更努力，打好自己的球。胡凱翔攻下全隊最高17分，史貝斯16分、10籃板次之。

趁著對手陣容不完整，達欣昨在下半場演出逆轉勝，林宜輝三分球10投5中，攻下全隊最高25分，梅奧20分次之，達欣教練范耿祥認為，對方主力球員都因傷缺陣，在對手非完整陣容情況下，球員有把握住機會。

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達欣上半季拿下11勝11負，總結整體表現，范耿祥說：「還可以更好，今年大家比較慢熱一點，也希望趁著下半季開始前，再多加調整。」范總透露，年假期間梅奧會先回國休息，且已經先幫他報名三分球大賽，屆時可望看到他在明星賽中登場。

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