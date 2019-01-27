SBL》蔣淯安第4節先生 台啤扳倒金酒

蔣淯安扮第四節先生，單節獨拿8分鎖勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕龍頭金酒昨與第2名的台啤正面交鋒，台啤在上半場取得雙位數領先，第4節卻出現亂流，一度遭扳平，關鍵時刻主控蔣淯安挺身而出，單節獨拿8分，助隊以92：87收下4連勝。

SBL本週進行年前封關戰，昨與金酒一戰，台啤塞瑟夫繳全隊最高22分、6助攻，蔣淯安19分次之，教練周俊三坦言，能擊敗聯盟龍頭確實不容易，雖然贏球，但決勝時刻幾次失誤，得再修正。

總結上半季表現，周俊三說，由於季前提前做準備，戰績維持在前段班還不錯，就算遭遇傷兵問題，球員仍成功頂住，「但我們還不算頂級球隊，還有很多得學習。」

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距離年後首戰有將近1個月的休息時間，本土球員大多回家過年，台啤的兩名洋將分別前往泰國及菲律賓旅遊。

愛德表示，一直很嚮往到海邊度假，這次假期，女友也將飛來台灣陪他，兩人會到菲律賓，「想在沙灘上躺個5天。」但他透露，女友也是籃球員，已經交代他把球衣、球鞋準備好，放假之餘也會一起訓練。

金酒昨雖不敵台啤，仍位居龍頭，教練吳俊雄說：「第一次在過年前取得這麼好的名次，對我們而言是很棒的肯定。」他認為最後這場沒贏下，有些不完美，但球隊每天都在進步，盡快把缺失補足，下半季會更好。

至於金酒新年規劃，吳俊雄表示，暫定會在初四或初五開始練球，洋將若沒回國打算，會在台灣幫他們安排活動或是訓練。

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