SBL》成力煥、李家瑞 拚出板凳驚奇

成力煥（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕金酒、台啤本季穩居前段班，除了雙洋將表現出色外，過去鮮少成為關注焦點的本土球員李家瑞、成力煥打出代表作，輪流扮演致勝功臣。

李家瑞（記者林正堃攝）

前鋒成力煥上季自台銀轉戰台啤，歷經一季的磨合，他在本季繳出場均9.7分、2.3助攻，寫下生涯最佳。成力煥的三分球也是他在場上重要武器，命中率42.2％為生涯新高，去年12月28日對達欣更單場轟進6顆三分彈，成為球隊寫下佳績的驚奇球員之一。

雖然成力煥在1月初時，一度因進攻模式遭對手摸透，連3戰沒有三分球進帳，但他加強中距離的訓練，狀況逐漸回穩，助台啤近期收下4連勝。

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金酒24歲、200公分中鋒李家瑞為首位高中畢業後挑戰SBL的球員，他曾在2016-17年球季短暫離開SBL，經過一年沉澱後，在上季回歸。歸隊第1個球季，李家瑞表現雖不出色，而本季在雙洋將夾擊情況下，他替補上陣不時有精彩演出，場均得分5.4分為生涯最佳，也曾被教練吳俊雄點名為重要板凳戰力。

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