火腿二軍基地好厲害 大王首次練習驚嘆

昨天為王柏融赴日後，首度現身火腿二軍基地練習。（取自體育報知）

火腿外野手清宮幸太郎也跟大王在同場地練習。（取自日刊體育）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨首度現身火腿二軍基地，除了吸引大批日媒採訪，也和同樣備受注目的隊友清宮幸太郎相見歡。

25歲的王柏融，去年底和火腿簽下3年總值約400萬美元合約後，前天正式離台展開首個旅日球季，昨到位於千葉鎌谷的二軍基地練習，過程中不時展露笑顏。

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健康第一 盼春訓順利

對於首次到鎌谷球場，王柏融很滿意球場設施完善，「第一次來很新鮮，跟台灣比起來，這裡真的很好，台灣沒有這樣的設施。」他也希望春訓一切順利，並以健康為第一優先。

包括日刊體育、產經體育、共同社等多家媒體都有相關報導，王柏融在室內練習場和擔任翻譯的蕭一傑進行傳接球及輕鬆的伸展活動，大約動了30分鐘。除在球場活動，王柏融也到宿舍參觀。

清宮：大王比想像大隻

前年以第一指名入隊的19歲外野手清宮幸太郎，最近都在鎌谷練習，他和王柏融寒暄了一番，對於新球季兩人的競爭，他則正面看待，表示就把自己做好，其他由監督決定。有趣的是，清宮說王柏融比在電視上看起來「大隻」，而據官網資料，184公分的清宮比王柏融高2公分。

鎌谷球場也是旅日一哥陽岱鋼非常熟悉的地方，他過去在火腿時代就常在此練習。此外，大谷翔平前年底加盟天使，返日後一下飛機就到鎌谷練習，他去年拿下美聯新人王後，今年目標則是「30轟30盜」。

火腿一軍將於2月1日在美展開正式春訓，預計15日返回日本於沖繩展開第二階段春訓。

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