練球好難 獅隊指望澄清湖

統一獅近日於台南球場春訓。（資料照，記者黃志源攝）

獅隊為改善練習場地之不足，把腦筋動到澄清湖球場上。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕王柏融稱讚日本球場設備比台灣好的一番話，意外引發網友討論，而中職4隊中練球環境最「克難」的統一獅，目前正和高雄市府商討租借澄清湖球場事宜，盼能改善練習場地之不足。

與高市府商討租借

「這裡的設備比台灣好很多。」王柏融昨稱讚火腿二軍鎌谷球場的一番話，被產經體育拿來做新聞標題，引起台灣球迷熱議。其實，台灣球界羨慕日本職棒球場設施，早已不是新聞，桃猿教頭洪一中去年2月率隊到石垣島與羅德交流時，就說過這句名言：「若有像日職的訓練環境，不想練都覺得可惜！」

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身為中職唯一元老球隊，統一獅在今年隊史30週年之際，也將於下月20、21日赴西武獅春訓基地高知春野綜合運動公園，進行兩場交流賽。屆時，獅隊教練團和球員在觀摩球場之餘，想必也會感嘆，因為目前中職4隊主場中，獅隊是唯一沒有室內練習場的球隊。

澄清湖場次研議中

由於台南球場練習場地有限，獅隊目前春訓時，投手群會拉到崇明國中練習，之前例行賽碰到下雨時，球員就苦無場地練球。為解決場地問題，獅隊有意租用澄清湖球場做為二軍訓練和比賽場地，領隊蘇泰安昨表示還在協商中。

獅隊去年在澄清湖安排15場賽事，高市府希望今年維持，但據悉，由於去年高雄票房不佳，球團還在思考要排多少場。蘇泰安表示，還需一週才能擬妥今年60場主場規劃，目前只能確定台南主場場數會過半。

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