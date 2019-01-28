「世界球后換她做」 大坂直美名利雙收

大坂直美澳網封后後，今將躍為WTA女單第一，昨在墨爾本海邊拿著獎盃合影。（路透）

「背靠背」擒大滿貫雙冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年9月美網封后 ，如今澳網又掄元，「日本小威」大坂直美包辦「背靠背」大滿貫雙冠，今天將躍居世界球后，也是網壇亞洲史上第一人，昨她換上露肩裙裝，笑捧金盃於墨爾本海灘合影，「這令我激動萬分！非常榮幸，從小夢想達此成就。」

大坂直美父親為海地裔美國籍，媽媽則是日本人，大阪出生的她，3歲時全家搬到紐約長島，後轉往佛羅里達接受專業訓練。2013年大坂返國參賽，日本網協教練吉川真司看出其潛力，牽線提供培養所需資源，果然讓她只花不到7年，就從千名外一路竄升至世界第一，更被視為明年東京奧運留下史上第一面網球女單金牌的地主希望。

吉川謙稱，僅負責後勤支持，年輕德國教練貝金才居功厥偉，畢竟貝金曾是美國名將小威廉絲的教練團成員，「貝金讓大坂充分發揮、提升天賦；大坂母親則分享日本文化、飲食給兩個女兒，使大坂意識內心與祖國如此親近。」

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近9年最年輕球后

21歲又104天的大坂直美，成為史上第26位球后，不但是近9年來最年輕，更是2001年美國卡普莉亞蒂之後，第一位大滿貫首度奪冠隨即再拿四大賽金盃的女網新星，這點連偶像小威也沒辦到；而大坂轉戰職業才4年，生涯獎金已破千萬美元，加上各大廠商爭相贊助，可說名利雙收。

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