明星賽3分球大賽 柯瑞兄弟鬩牆

林書豪（左）已連續3場得分上雙。（美聯社）

麥考倫大三元射鷹

小柯瑞昨斬獲本季單場最高22分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德膝傷，本季首度缺席，麥考倫扛下全隊攻守重任，貢獻28分、10助攻和10籃板，拿下生涯首次大三元，率隊120：111擊敗老鷹，近6戰拿下5勝。

林書豪連3場得分上雙

林書豪昨替補出賽21分鐘，13投4中攻下10分，外加6助攻且零失誤，已連續3場得分上雙。

請繼續往下閱讀...

頂替里拉德先發的小柯瑞打出本季代表作，斬獲本季單場最高22分，且在決勝節攻下11分，率隊拉出13：0的攻勢，成為獲勝功臣。

麥考倫表示：「小柯瑞是很棒的射手，只要有些微的出手空間，他就能把球投進。」

今年明星賽將於夏洛特舉行，勇士柯瑞昨透露，將與弟弟一起挑戰三分球大賽，上演兄弟鬩牆戲碼，而老爸也有機會擔任球評，3人在家鄉聚首，替明星賽掀起話題。

小柯瑞命中率更勝老哥

本季將是柯瑞生涯第6次參與三分球大賽，他曾於2015年拿下冠軍，目前生涯已命中2326顆三分球，排名史上第3，是現役最佳射手；小柯瑞名氣雖遠不及哥哥，但本季三分球命中率高達48.1%，仍有機會爆冷掄元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/