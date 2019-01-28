客場521勝 帕總史上稱王

馬刺主帥帕波維奇（右）昨取得執教生涯客場的第521勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕馬刺陣中得分王德羅森膝傷缺陣，帶傷上陣的艾德瑞吉昨挺身而出，攻下28分和12籃板，率隊以126：114擊敗鵜鶘，終止2連敗。

艾德瑞吉因左手腕痠痛，原本也在傷兵名單中，但他主動請纓上陣立下大功，繳出本季第15次得分、籃板「雙十」成績單。艾德瑞吉表示：「手傷的確影響手感，但我渴望出賽，尤其當球隊陷入低潮，我更不能缺席。」

總共1225勝 史上第3

馬刺主帥帕波維奇昨取得執教生涯客場的第521勝，超越萊里的520勝，獨居史上第1，而生涯總勝場數1225則排名史上第3。

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帕總執掌馬刺兵符23年，率領黑衫軍拿下5座NBA總冠軍，已連續21個球季進入季後賽，並在季後賽拿下167勝，排名史上第3，本季有望超越萊里的171勝，躍居第2名。

鵜鶘一口氣少了A.戴維斯、藍道、莫爾與米洛提奇等主力，此役僅靠後衛J.哈勒戴苦撐，雖攻下全場最高29分，仍吞下3連敗。

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